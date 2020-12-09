لويد أوستن مرشح بايدن لوزارة الدفاع.. 10 معلومات عن مهندس الهجوم على داعش في العراق وسوريا

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجنرال المتقاعد من أصول أفريقية، لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع، ومن المنتظر أن يوافق مجلس الشيوخ على ترشيحه، ليصبح لويد أوستن بذلك أول رجل أسود يقود وزارة الدفاع الأمريكية.



وفي السطور التالية نرصد أبرز 10 معلومات عن الجنرال لويد أوستن:

- ولد لويد أوستن في 8 أغسطس 1953 في موبايل بولاية ألاباما، وترعرع في مدينة توماسفيل بولاية جورجيا.

- تخرج لويد أوستن في الأكاديمية العسكرية الأمريكية (ويست بوينت) بدرجة بكالوريوس العلوم في يونيو 1975.

- حصل أوستن الذي يبلغ من العمر 67 عاما، على درجة الماجستير في الآداب كمستشار من كلية التربية بجامعة أوبورن عام 1986، وماجستير إدارة الأعمال في إدارة الأعمال من جامعة ويبستر عام 1989.

- قاد لويد أوستن القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003 كما قاد المهمات العسكرية خلال الحرب في أفغانستان، وترأس القيادة المركزية (سنتكوم) لمنصب وزير الدفاع.

- عمل أوستن مع بايدن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، حيث أشرف وقتها على عملية سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011.



- تولى أوستن قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016.



- خدم لويد أوستن أكثر من 40 عاما في الجيش، قبل تقاعده في عام 2016، والانتقال للعمل في قطاع الدفاع.

- يعتبر لويد أوستن عضوا في مجلس إدارة "رايتون تكنولوجيز"، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للطيران ومعدات الدفاع في العالم.

- كان لويد أوستن المهندس العسكري الرئيسي للهجوم الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

- ينتمي أوستن إلى مدرسة العسكريين المعروفين باعتدالهم إزاء النزاعات الدولية، وهو أقرب إلى توجهات رئيس أركان القوات المشتركة الأمريكية سابقا الأدميرال مايكل مولن، ووزير الدفاع الأسبق جيمس ماتيس.