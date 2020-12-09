ميركل تؤكد: اللقاح غير كاف وفي هذه الحالة يكون الفوز كبيرا على الفيروس

كشفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، توقعاتها بشأن الكيفية التي سيغير بها لقاح كورونا الأمور في المستقبل.

وأكدت ميركل، اليوم الأربعاء، أن حملة التطعيم ضد كورونا المقررة بداية العام لن تكون كافية لإحداث تغيير كبير في مسار الوباء.

وأشارت ميركل إلى أن تقليل عدد الوفيات هو الأهم بالنسبة للحكومة الألمانية، مؤكدة أنهم إذا نجحوا في في ذلك فسيكون "فوز كبير جدا".

وأضافت: "سنواصل الجهود وسنفعل ما في وسعنا لإبقاء المدارس ورياض الأطفال مفتوحة".

وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: "سنرى كيف ستسير الأمور في الأشهر القليلة المقبلة. لكن بغض النظر عن الأزمة الصحية، يبدو أن السوق قد تجاوز ذلك الأمر ويركز أكثر على موضوع الانكماش".

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في البلاد قد اقترب من 20 ألف حالة بعد 590 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و218524 ‭‬‬بعد تسجيل 20815 إصابة جديدة.