هبوط صادم للدولار الأمريكي أمام جميع العملات.. وهذا سببه

سجل الدولار الأمريكي هبوطًا واضحًا أمام معظم العملات الرئيسية في العالم بشكل واضح، وذلك تحت تأثير عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها ، فيروس كورونا المستجد، والمستجدات السياسية، كالتصعيد السياسي مع الصين على خلفية العقوبات على 14 مسئولًا لبكين، والتوتر مع إيران، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وانخفض الدولار في آسيا، بعدما أثرت سلبيًا الأنباء عن عدم وجود قفزة كبيرة وعمل مهم ينهي ارتفاع الأعداد المصابة نتيجة جائحة كوفيد-19 على الطلب على الأصول الآمنة.

وتراجع الدولار مقابل معظم العملات المناظرة الرئيسية مع استمرار معدل الإصابات في أمريكا بالوباء على ارتفاعه، وسط نجاح بريطاني ببدء أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وهبط الدولار الأمريكي نحو 0.4 بالمائة مقابل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطرة وانخفض لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليوان.

ومقابل سلة من العملات، تراجع الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.816، ليفصله ما يقل عن نصف بالمائة فوق أدنى مستوى في عامين ونصف العام.

وهبط الدولار نحو 0.2 بالمئة مقابل اليورو إلى 1.2126 دولار ويتجه صوب تسجيل خسارة سنوية بأكثر من 7.5 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة، وهي الأكبر منذ 2017.

وتراجع الدولار إلى 6.4975 ين في التعاملات الخارجية و6.5229 في التعاملات الداخلية، مما يضع اليوان عند ارتفاع بأكثر من عشرة بالمئة من مستويات متدنية سجلها في مايو،.

ويأتي تراجع الدولار مع التراجع الاقتصادي بسبب الفيروس والذي اضطر إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب إلى إن تقدم أمس الثلاثاء، حزمة تحفيز جديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.