أزمة داخل الشاباك.. مسؤولون يهددون بالاستقالة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي لهذا السبب

ذكرت القناة الـ7 العبرية اليوم الأربعاء الأزمة التي حدثت داخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، أن مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي العام الشاباك، هددوا بالاستقالة من الجهاز.

وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مسؤولين كبار بالشاباك هددوا بالاستقالة من الجهاز، في حال تم تعيين رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، رئيسا للجهاز.

وأضافت القناة، أن لدى المسؤولين في الشاباك تخوفات من تعيين رئيس الوزراء نتنياهو، لزميلهم السابق، مئير بن شبات، رئيسا للجهاز، خلفا لنداف أرجمان.

وبحسب القناة، قال عدد من المسؤولين الكبار بالشاباك، إن تعيين نتنياهو لبن شبات، نابع من دوافع شخصية، وليس مهنية، وأن بن شبات غير مناسب لرئاسة الجهاز.