في وقت حرج.. ميركل تتحدث عن فرصة الوصول لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، ان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا يزال أمامهما فرصة للتوصل إلى اتفاق تجاري بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت".

ومن المقرر أن تنفصل بريطانيا عمليًا عن الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الرئيسي، في الأول من يناير، من خلال مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي اللذين استفادت منهما شركات بريطانية كثيرة على مدى عقود.

وذكرت ميركل، خلال حديثها أمام مجلس النواب في البوندستاج، أنها لا تستطيع ضمان حدوث انفراج في قمة الاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها يوم الخميس.

وأضافت المستشارة الألمانية أن الجانبين ما زالا بحاجة إلى حل قضية تكافؤ الفرص.

وأكدت على أنه من المهم بمكان بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي الحفاظ على تكافؤ الفرص في المستقبل.

وفي سياق المتصل، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء في محاولة لتأمين اتفاق.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، في اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي إنه يعتقد أن سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق هو المرجح أكثر حتى الآن.

ووصف جونسون الوضع الحالي بأنه "صعب للغاية" لكنه يأمل أن "قوة العقل الجميل يمكن أن تسمح بتجاوز هذا الأمر".

ويأتي تنفيذ بريكست مع الخروج الفعلي في الأول من يناير في نهاية فترة انتقالية، في أسوأ مرحلة يشهدها الاقتصاد البريطاني، الذي يتعافى بالكاد من صدمة الوباء ومن ركود تاريخي؛ وعلى الرغم من ذلك يؤكد جونسون أن البلد سيزدهر حتى في حال الانفصال بدون اتفاق، خصوصًا عبر إبرام اتفاقات تجارية مع سائر دول العالم.