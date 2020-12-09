الإجمالي 348,968 حالة.. إسرائيل تسجل 1719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة قد بلغت 1719 إصابة وذلك بعد إجراء 69,778 فحص للكشف عن فيروس كورونا، وهو ما يعني أن نسبة النتائج الإيجابية هي 2.5%.

وتابعت صحة إسرائيل أن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس منذ بداية تفشيه في إسرائيل وحتى اليوم بلغ 2,932 حالة بينما هناك 310 مصابا توصف حالتهم بالخطيرة ومن بينهم 113 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات.

يشار إلى أن مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء مطلع العام الجاري ولغاية اليوم قد بلغ 348,968 إصابة من بينها حاليا 14,905 إصابة نشطة.

وكانت قد هبطت صباح اليوم في مطار اللد "بن غوريون"، أولى الطائرات التي تحمل لقاح شركة فايزر الخاص بفيروس كورونا، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبالها.

وأعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى المطار مع وزير الصحة، يولي إيدلشتاين، لاستقبال أولى شحنات اللقاح أنه يريد أن يكون أول المتطعمين.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن الطائرات التابعة لشركة DHL للتوصيل السريع، تحمل كميات قليلة من لقاحات كورونا، وهي أول لقاحات تصل إلى إسرائيل من بين 4 ملايين جرعة ستصل تباعًا.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستصل طائرة من طراز بوينج 777، وهي طائرة شحن تحتوي على كمية أكبر بكثير من اللقاحات.

وسيتم نقلها بسرعة إلى "مزارع التجميد" التابعة لشركة Teva في شوهام ، حيث سيتم تخزينها عند درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر.

وبمجرد الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على التطعيم ، سيتم تسليم اللقاحات لإذابة الجليد ، ومن هناك سيتم توجيهها إلى نقاط التطعيم في جميع أنحاء اسرائيل حيث ان العمر الافتراضي للقاح حوالي خمسة أيام.

وستبدأ حملة التطعيم بالفرق الطبية العاملة في المستشفيات ثم تنتقل إلى الصناديق الصحية، والتي ستسمح بتلقيح الجمهور في مراكز أو عيادات مخصصة ولتشجيع الجمهور على التطعيم ، تعمل اسرائيل على تقديم حوافز للذين يخضعون للتلقيح بما في ذلك مزايا مثل الإعفاء من العزل والدخول المجاني إلى الفنادق والصالات الرياضية والمؤسسات الثقافية والأحداث الرياضية.