وظائف شاغرة في البريد السعودي بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن فرص عمل عبر موقعها الإلكتروني لوظيفة "مندوب توصيل" للعمل كدوام جزئي يتناسب مع الأفراد العاملين في وظائف أخرى في نفس الوقت.

وأوضحت مؤسسة البريد السودي الفروع المتاح التوظيف فيها في 38 محافظة وهي "يدمه، وبدر الجنوب، والكامل، والحناكية، وخيبر، والحمنة، والحسو، والعيص، ووادي الفرع، والشنان، وسميراء، والغزالة، والأسياح، وعقلة صقور، والنبهانية، والقوارة، وعيون الجواء، وضريا، وقبة، وقصيباء، والليث، وقلوة، والحجرة، وأنصاب، وجديدة عرعر، والعيساوية، والرويضة، والخاصرة الأرطاوية، والقنفذة، وبلحمر، وتثليث، وبيشة، والوجه، وحقل، وتيماء، والبدع، وحالة عمار، وضبا، وأملج".

شروط وظائف مؤسسة البريد السعودي

وجاءت شروط وظائف مؤسسة البريد السعودي كالتالي:

* أن يكون لدى المرشح سيارة شخصية ورخصة قيادة سارية المفعول.

* ألا يكون لدى المرشح مشاكل صحية من شأنها أن تعرضه للخطر أثناء أداء الخدمة.

* أن يكون لدى المرشح هاتف ذكي واتصال بيانات مفعل.

* توقيع اتفاقية الخدمة المصممة لهذا الغرض.

* يلتزم الموظف باللباقة وحسن المظهر عند مقابلة العملاء.

* يلتزم الموظف بالمحافظة على المواد المسلّمة.



رابط التقديم لوظائف البريد السعودي

ويمكن لمن تتوافر فيه الشروط التقدم للوظيفة من خلال ملء المعلومات المطلوبة في هذا الرابط

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مؤسسة البريد السعودي

تعد مؤسسة البريد السعودي من المؤسسات الخدمات العريقة في الدولة، حيث تولت تنظيم وتقديم الخدمات البریدیة في البلاد منذ تأسیس المملكة العربیة السعودیة على ید الملك المؤسس عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود (غفر الله له).

وشهدت مؤسسة البريد السعودي مراحل تطويرية متلاحقة، وصولًا إلى الحاضر الزاهي والذي تشهد فیه صناعة بریدیة متقدمة، حيث اعتمدت المؤسسة في استراتیجیتها الحدیثة على بناء وتأسیس بنیة تحتیة بریدیة متكاملة تمكنها من تقدیم خدمات عصریة من خلال توظیف أفضل التقنیات البریدیة العالمیة

وتعمل مؤسسة البريد السعودي على التحول إلى العمل الإلكتروني الحدیث بهدف رفع مستوى الجودة وتسريعها عبر التقنيات البریدیة المتقدمة وإشراك عملائها في خدمات بریدیة تفاعلیة، یتم من خلالها تمكین كل عمیل من متابعة الإرسالیات البریدیة عبر الموقع الإلكتروني، وترتكز على تطویر التقنیات البریدیة، وتوظیف مشاریع الربط الشبكي في كافة أنحاء المملكة، وتوسیع عملیات الفرز الآلي في كافة المواقع لرفع معدل الجودة والسرعة عند خدمة عملاء البرید.