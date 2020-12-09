الانتخابات في 16 مارس.. الكنيست يوافق على حل نفسه بالقراءة الأولى

وافقت لجنة الكنيست اليوم الأربعاء على مشروع قانون حل البرلمان بالقراءة الأولى بأغلبية عشرة مؤيدين مقابل سبعة معارضين.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه بذلك سيكون الموعد المقترح لانتخابات الكنيست الرابعة والعشرين هو 16 مارس.

وسيتم طرح الاقتراح للتصويت في الجلسة الكاملة ، على الأرجح يوم الاثنين المقبل حسب الصحيفة.

وتتضمن صياغة مشروع القانون الذي أقرته اللجنة عدة تغييرات في طريقة سير الانتخابات، وبالتالي ينص الاقتراح على تخفيض بنسبة 10٪ تقريبًا في تمويل الانتخابات، وإجراءات الشفافية في الدعاية الانتخابية.

وتمت الموافقة على مشروع قانون حل الكنيست الـ23 الأسبوع الماضي في قراءة أولية بأغلبية 61 عضو كنيست وبدعم من حزب "كاحوال لافان".