وافقت لجنة الكنيست اليوم الأربعاء على مشروع قانون حل البرلمان بالقراءة الأولى بأغلبية عشرة مؤيدين مقابل سبعة معارضين.
وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه بذلك سيكون الموعد المقترح لانتخابات الكنيست الرابعة والعشرين هو 16 مارس.
وسيتم طرح الاقتراح للتصويت في الجلسة الكاملة ، على الأرجح يوم الاثنين المقبل حسب الصحيفة.
وتتضمن صياغة مشروع القانون الذي أقرته اللجنة عدة تغييرات في طريقة سير الانتخابات، وبالتالي ينص الاقتراح على تخفيض بنسبة 10٪ تقريبًا في تمويل الانتخابات، وإجراءات الشفافية في الدعاية الانتخابية.
وتمت الموافقة على مشروع قانون حل الكنيست الـ23 الأسبوع الماضي في قراءة أولية بأغلبية 61 عضو كنيست وبدعم من حزب "كاحوال لافان".
وخلال اجتماع لجنة الكنيست أمس، قال رئيسها، عضو الكنيست إيتان جينزبرج، ونائب عن حزب "كاحوال لافان": "يبدو أن القراءة الأولى للقانون في الهيئة العامة للكنيست ستكون يوم الأربعاء، أو على الأرجح يوم الاثنين القادم".
يذكر ان مشروع قانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية جديدة، يتطلب حسب الدستور الإسرائيلي ان يمر في ثلاث قراءات في الهية العامة للكنيست. في القراءة الأولى التي تم اعدادها اليوم، يطرح مشروع القانون على نواب البرلمان ليصوتوا على ضرورته من ناحية مبدئية، ومن ثم يعود مشروع القانون مجددا الى اللجنة البرلمانية المختصة لتناقش تفاصيل وبنود مشروع القانون، وبعد التوافق عليها تعود اللجنة لطرحه للتصويت على الهيئة العامة للكنيست، وفي هذه المرحلة لا بد ان يطرح النواب ملاحظاتهم لتعديل بعض بنود القانون المقترح، ويتم التصويت على كل اقتراح على انفراد.
وبعد ذلك يعود مشروع القانون الى اللجنة البرلمانية مجددا لإعداده بالصيغة النهائية وهي القراءة الثالثة، وطرحه من جديد مع كل التعديلات على الهيئة العامة للتصويت عليه، وفي حال حظي بأغلبية النواب في الكنيست، يصبح قانونا يتم نشره في الجريدة الرسمية ليكون نافذ المفعول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتخابات في 16 مارس.. الكنيست يوافق على حل نفسه بالقراءة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.