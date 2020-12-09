السعودية والكويت بينها.. طيران الإمارات تعفي 6 دول من فحص كورونا

قررت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، إعفاء المسافرين القادمين من 6 دول إلى دبي من إجراء الفحص المسبق لكورونا قبل المغادرة من وجهاتهم الأصلية، على أن يتم إجراؤه لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي.
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الشركة في بيان، إنه بإمكان المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي التالية: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، اختيار إجراء الاختبار عند الوصول إلى مطار دبي، بحيث لا يطلب منهم الخضوع للاختبار المسبق قبل المغادرة من بلدانهم الأصلية.
وأشارت إلى أن فحص كورونا عند الوصول إلى دبي ينطبق أيضا على المسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا.
وأوضحت "طيران الإمارات"، أن هذا الإجراء لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون برا عبر منفذ حتا الحدودي، أو الملزمين بالخضوع للاختبار لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة.
فيما يواصل المسافرون القادمون من البلدان الأخرى إلى دبي، إجراء اختبار كورونا قبل 96 ساعة من المغادرة من بلدانهم الأصلية، فضلًا عن إجراء اختبار ثان عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.
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