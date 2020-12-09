هاجم الحكومة الانتقالية.. البرهان: نرحب بالحركات المسلحة في الانضمام للجيش السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، عزم بلاده العمل على بناء جيش قومي.
وأضاف البرهان، خلال كلمته في ختام مناورة "تهارقا 4"، أن الحركات المسلحة مرحب بها في الانضمام للجيش السوداني، مؤكدا: " أنجزنا السلام كأحد أهم أهداف الثورة في السودان".
ودعا البرهان القائدين عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلو للانضمام إلى السلام، مشيرا إلى أن "البلاد في حاجة إليهما".
كما وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني انتقادا للحكومة الانتقالية في البلاد قائلا إنه بعد مرور عام ظهر العجز الكامل وازدادت المعاناة.
وأكد البرهان أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليس لديه أي سلطات، ولا يلغي وجوده دور المجلس التشريعي.
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