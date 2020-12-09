إضراب شامل وإصابات العشرات.. ماذا يحدث فى الجولان؟

شهد الجولان السوري المحتل، اليوم الأربعاء، حالة من التوتر وذلك عقب إعلان الإضرابا الشامل بكافة المرافق الحياتية والمدارس، احتجاجا على بدء المشروع الإسرائيلي لنصب عنفات الرياح "توربينات" لاستغلال طاقة الرياح على أراضي المزارعين، ومنع أصحاب الأراضي من التوجه إلى أراضيهم.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الأهالي الذين انتشروا منذ ساعات الصباح في البساتين.

واحتشد عدد من الأهالي على الطرقات المودية إلى الأراضي الزراعية في مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، لمنع القوات الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيهم.

وأعلنت قيادات الجولان المحتل الإضراب كخطوة تصعيدية ضمن الخطوات الاحتجاجية ضد نصب 25 عنفة رياح عملاقة لإنتاج الطاقة، وترى بذلك تهديدا وجوديا لقرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، إذ تستهدف العنفات 3,600 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي هذه القرى.

وأصيب العشرات من أهالي الجولان السوري المحتل بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت الشرطة الاسرائيلية 8 خلال دفاعهم عن اراضيهم.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموععلى أهالي الجولان السوري المحتجين على بدء المشروع الإسرائيلي (توربينات) لاستغلال طاقة الرياح على أراضي المزارعين، ومنع أصحاب الأراضي من التوجه إلى أراضيهم، فيما اعتقلت 8 في الأراضي الزراعية.

وأعلن أهالي الجولان السوري إضرابا عاما شمل كافة المرافق الحياتية والمدارس.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية في اليومين الأخيرين، عددا من المداخل الرئيسة لقرى الجولان، ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تعتزم نصب التوربينات فيها.

واحتشد عدد من الأهالي على الطرقات المودية إلى الأراضي الزراعية في مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، لمنع القوات الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيهم.