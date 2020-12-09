نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان: تركيا ستواصل الدفاع عن مصالحها شرقي المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها شرقي المتوسط.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "تركيا منفتحة على عقد محادثات مع اليونان إذا صدقت نوايا أثينا".

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية، أن تركيا واليونان أبدتا الاستعداد لاستئناف المحادثات الاستكشافية.

وزادت حدة التوتر، بين تركيا وقبرص واليونان فى البحر المتوسط بعد إعلان أنقرة عن مناورات عسكرية مع شمال قبرص غير المعترف بها دوليًا، ما دفع اليونان لإعلان حالة الاستنفار والاستعداد لأى تحرك تركي.

يأتى هذا بعد إعلان وسائل إعلام تركية أن أنقرة تنقل دبابات على الحدود اليونانية والذي جاء بعد تهديد أردوغان لليونان مؤخرا بعواقب وخيمة فى الميدان أو الحوار.

وأضاف أن اليونان أعلنت أنه لا حوار دون انسحاب جميع السفن التركية، حيث تعترض تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتى تقول "إن للجزر مثل ما للدول من مناطق اقتصادية خالصة".