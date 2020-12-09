محكمة نيفادا ترفض طعون ترامب على نتائج الانتخابات

وكانت محكمة جزئية فى نيفادا قضت الأسبوع الماضى، بأن حملة ترامب لم تثبت زعمها بوجود عطل فى أجهزة التصويت وحدوث تلاعب فى المنافسة بين ترامب وبايدن، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، جدد مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يمكن الإقرار بهزيمته وسط ما وقع من "تزوير وتلاعب" بانتخابات نوفمبر.
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