محكمة نيفادا ترفض طعون ترامب على نتائج الانتخابات

جدة - نرمين السيد - رفضت المحكمة العليا فى ولاية نيفادا الأمريكية، طعن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، على نتائج انتخابات الرئاسة فى الولاية، لتؤكد بذلك فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.





وكانت محكمة جزئية فى نيفادا قضت الأسبوع الماضى، بأن حملة ترامب لم تثبت زعمها بوجود عطل فى أجهزة التصويت وحدوث تلاعب فى المنافسة بين ترامب وبايدن، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، جدد مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يمكن الإقرار بهزيمته وسط ما وقع من "تزوير وتلاعب" بانتخابات نوفمبر.