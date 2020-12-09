اعتدى عليها أمام أطفالها فى جدة.. شاهد ماذا حدث لسيدة سعودية على يد طليقها فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتداء على سيدة سعودية فى جدة على يد طليقها.
وتصدر هاشتاج #انقذو_معنفه_جده_وأطفالها موقع الواصل الاجتماعي تويتر وتوالت التغريدات المطالبة بإنقاذ السيدة المعنفة.
وعلى الفور تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية مع سيدة نشرت مقطع فيديو عبر حساب يحمل اسم "معنفة جدة"، مناشدة مساعدتها، إثر تعرضها لعنف مستمر من قبل طليقها، على حد قولها.
وأكد المركز عبر حسابه في موقع "تويتر" أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بجدة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وأظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة، داخل بناية في ما يبدو، سيدة تحاول التخلص من رجل لحق بها، ثم قام بتعنيفها والاعتداء عليها، ثم غادر وعاد مجددا قبل أن يخرج رجل آخر ويلوذا بالفرار كما يظهر في الفيديو.
وانتشر المقطع المتداول بعد قيام سيدة مجهولة بنشره عبر حساب يحمل اسم "معنفة جدة"، وطالبت المسؤولين بحمايتها وحماية أطفالها، ووجهت مناشدتها للعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد.
وأكدت السيدة في تغريدة أخرى أن "الرجل المعنف هو طليقها، وأنها تعاني من تعنيفه باستمرار، وسبق أن قدمت بلاغات بحقه للشرطة والنيابة دون فائدة".
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