أردوغان يكشف حقيقة استياء إدارة جو بايدن من تركيا

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن حقيقة استياء الإدارة الأمريكية الجديدة من تركيا مؤكدا أن علاقته "جيدة" بالرئيس المنتخب، جو بايدن.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال اردوغان : بعضهم يزعم استياء إدارة جو بايدن من تركيا، لكنها ادعاءات خاطئة من بعض وسائل الإعلام".

وأضاف الرئيس التركي أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب عندما يتولى منصبه.

وجدير بالذكر انه بخسارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانتخابات الأمريكية، فقد اردوغان حليفا قويا له تغاضى على كل جرائمه في المنطقة. وقال محللون كثيرون إن العلاقات الثنائية التركية الأمريكية ستتضرر كثيرا عندما يصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وفي يناير الماضي، وصف بايدن أردوغان بأنه مستبد وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن "تدعم تلك العناصر في القيادة التركية التي لا تزال موجودة وتحصل على المزيد منها، وتشجعها على أن تكون قادرة على مواجهة أردوغان وهزيمته".

وندد نواب حزب الشعب الجمهوري، آنذالك، بتصريحات بايدن ووصفوها بأنها تدخل خارجي في السياسة التركية، بينما وصف وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بايدن بأنه "جاهل" بشأن ما قال إنه تعليقات مؤيدة للانقلاب العسكري.

وفي العام الماضي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المتوقع بالانسحاب من شمال سوريا، قال بايدن إن تركيا هي "المشكلة الحقيقية"، وأنه سيجعل أردوغان "يدفع ثمنًا باهظًا لما فعله".