خلال أيام.. إسرائيل تفتح 3 سفارات وقنصليات في الإمارات والبحرين

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت بأن ممثلين عن الوزارة تفقدوا خلال الأسبوع عدة عقارات بالمنامة لاختيار أنسبها من أجل إقامة سفارة بلادهم.
وأوضحت وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي، أنها تعتزم وزارة الخارجية قبل نهاية العام الجاري، افتتاح ثلاث ممثليات دبلوماسية مؤقتة في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، تشمل سفارة بالمنامة، وأخرى في أبوظبي، وقنصلية عامة في دبي.
وتعتزم إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لأن تكون سفارتها لدى أبوظبي، إحدى أكبر السفارات الإسرائيلية بالعالم، والتي ستضم أيضا إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية مكاتب وزارات أخرى.
وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، قد أعلن خلال زيارته إلى إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن البلدين خططا لإنشاء سفارتين متبادلتين بحلول نهاية العام.
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