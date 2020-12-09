عشية قمة أوروبية حاسمة.. أردوغان يناقض نفسه: مستعدون للحوار ولا نخشى العقوبات

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان عن استعداد أنقرة للحوار وعقد محادثات مع اليونان إذا صدقت نواياها،

ويأتي ذلك قبيل القمة الأوروبية المنعقدة غدا، الخميس، لبحث فرض عقوبات على تركيا.

وقال أردوغان في كلمة له قبل توجهه إلى اذربيجان، إن تركيا منفتحة على عقد محادثات مع اليونانإ، إذا صدقت نوايا أثينا، ولكنها أيضا ستواصل "الدفاع عن حقوقها" في شرق المتوسط.

وتابع قائلا: " لا يمكن أبدًا أن نتخلى عن حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك".

وقلل الرئيس التركي من شأن العقوبات الأوروبية، بالقول: "لن يكون هناك تأثير كبير للعقوبات الأوروبية على تركيا في حال أقرها الاتحاد الأوروبي"، متهما الكتلة بعدم الصدق وبعدم الالتزام بوعودها.

وطالبت فرنسا، التي تقود فرنسا حملة الدعوة للعقوبات في الاتحاد الأوروبي، تركيا بتوضيح مواقفها إذا كانت ترغب في إقامة علاقات بناءة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لنظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء، إن العلاقات البناءة المتجددة مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تحدث إلا إذا أوضحت أنقرة موقفها بشأن عدة مواضيع.

وقبيل انعقاد المجلس الأوروبي يومي 10 و 11 ديسمبر، أشار الوزير إلى أن المتطلبات الفرنسية والأوروبية تكمن في توضيح تركيا مواقفها، والتي تعد شرطا ضروريا لاستئناف علاقة بناءة بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عضوا كامل العضوية، وقال إن التصريحات التي تتهم أنقرة بإذكاء التوتر خاطئة.