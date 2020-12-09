تمويل بنك التسليف السعودي للمواطنين السعوديين في المملكة

تمويل بنك التسليف، وهو يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات هامه وعديده، ويقوم بنك التسليف بتقديم خدمات مصرفيه لكل الأسر محدودة الدخل والأشخاص الغير قادرين، ومن خلال تمويل البنك السعودي للتسليف يمكن عمل مشاريع صغيره للأشخاص أصحاب الدخل المحدود تساعدهم على حياه كريمه، ويقدم بنك التسليف تمويل المشاريع للمواطنين السعوديين باجرائات بسيطه، ومن المعروف أن قروض بنك التسليف تقدم بتسهيلات مميزه وميسره لكل الأشخاص، حيث يقوم بنك التنميه الاجتماعية المعروف ببنك التسليف بعمل دراسات للتعرف على احتياجات المواطنين، ومنها يقوم بتقديم تمويلات بنك التسليف المختلفة وبحسب قدرة الشخص المقدم على القرض.



تمويل بنك التسليف

بنك التسليف والادخار السعودي لديه شعبيه كبيره داخل الأراضي السعودية، حيث لديه عدد كبير من التمويلات المتنوعة لجميع الأشخاص، منها دعم المشاريع الصغيرة بنك التسليف والتي من خلالها يساعد المستفيد على عمل مشروع صغير يلبى احتياجاته الأسرية، وأيضا يقدم البنك تمويل سيارات بنك التسليف وهو احدى التمويلات المميزة لدى البنك، وهناك قروض بنك التسليف المتنوعة منها بنك التسليف قرض الأسرة وقرض الزواج وغيرها من التمويلات الأخري، ويأتي تمويل بنك التسليف كأفضل التمويلات المقدمة من البنوك السعودية في سهولة الاجرائات وفترة السداد.

لابد أن يكون عمر مقدم الطلب 25 سنه علي الأقل وليس أكثر من 55 سنه من العمر.

لابد أن يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا.

لا يملك مقدم الطلب أي مشروع للتمويل.

لابد أن يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

يجب أن يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع.

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يجب علي مقدمي الطلبات تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال.

يجب علي مقدمي الطلبات ملء استمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم .

شروط بنك التسليفطريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية

من ضمن الخدمات التي يقدمها بنك التسليف السعودي، هو انه يسمح للمستفيدين من الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية، وطريقة الاستعلام تكون كالتالي.