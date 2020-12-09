تطبيق الراجحي مباشر للافراد ، قد أطلق بنك الراجحي تطبيق الراجحي للافراد ، لكي يستطيعوا عملاء البنك من خلاله إنجاز الخدمات المصرفية والمالية وجميع المعاملات الأخري بكل سهوله بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المصرف لتوفير الوقت والجهد على العملاء، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على تطبيق الراجحي مباشر للافراد للخدمات المصرفية إلكترونيا وخطوات تسجيل الدخول وطريقة التحويل، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تطبيق الراجحي مباشر للافراد

يقدم هذا التطبيق الكثير من الخدمات المصرفية التي يمكنك الاستفادة منها من خلال تحميل التطبيق بكل سهوله، تحميل التطبيق من هواتف الأندرويد عن طريق جوجل بلاي، كما يمكنك تحميل التطبيق من هواتف الأيفون عن طريق الأبل ستور، بعد تحميل التطبيق قم بتسجيل الدخول لكي تتم من خلاله المعاملات المصرفية والمالية بكل سهوله ويسر .

الخدمات المصرفية المقدمة من تطبيق الراجحي مباشر للافراد

يمكن للعملاء عن طريق التطبيق معرفة تفاصيل كشف الحساب، أو تحويل مبلغ مالي لحساب أخر تابع لبنك الراجحي أو لأي بنك سعودي موجود في المملكة، كما يمكنك من خلاله معرفة تفاصيل القروض والتسديد السريع عن طريق البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع، ويمكن تغيير رمز المرور وتغيير بياناتك .

خطوات تسجيل الدخول في المباشر للافراد

يمكن لعملاء البنك تسجيل الدخول عن طريق خطوات بسيطه والخطوات كالأتي :

قم بالدخول إلى صفحة بنك الراجحي عن طريق النت .

عن طريق النت . سوف تجد في أعلى الصفحة خيار المباشر للأفراد قم بالنقر عليه .

ثم قم بكتابة أسم المستخدم ورمز المرور .

ثم أنقر على خيار الدخول .

تحويل عبر مباشر للافراد

يمكن للعملاء التحويل من بنك الراجحي إلى بنك الراجحي، أو التحويل لحساب بنوك محلية أخري عن طريق الخطوات التالية :

قم بتسجيل الدخول على الراجحي مباشر للأفراد .

. قم بالدخول على قسم الحوالات .

أضغط على خيار التحويل لحساب في مصرف الراجحي .

ثم اكتب رقم الحساب الذي تريد التحويل له .

ثم قم بكتابة أسم صاحب الحساب، وأضغط على استمرار .

بعد قليل سوف تصلك رسالة تؤكد نجاح عملية الإضافة، ويجب تنشيطه على الحساب لكي تتم عملية التحويل .

قم بالدخول على قائمة المستفيدين، وضع علامه على المربع الموجود بجانب أسم المستفيد .

ثم أضغط على تنشيط .

وأخيرا سوف تصلك رسالة بها رقم مكون من 4 أرقام، ثم تواصل مع خدمة العملاء عن طريق هذا الرقم لإتمام العملية ( 966114603333+ ) .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تطبيق الراجحي المباشر للافراد وخطوات تسجيل الدخول في التطبيق وطريق التحويل .