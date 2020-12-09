الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة للزائرين برقم الوثيقة فقط

الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة للزائرين حيث حققت من ابشر منذ نشأتها قدمت اكثر من 200 خدمة إلكترونية ل اكثر من 16 مليون مستخدم على المنصة الخاصة بأبشر، حيث حققت الكثير من الإنجازات لكى ترفع من مستوى الأداء الحكومي للخدامات التي تقدم للجمهور وتقوم بتوفير كل طرق الراحة للمستفادين من خلال هذه المنصة.



الاستعلام عن المخالفات المرورية

قوم أيضا بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، يمكن الآن بكل سهولة وانت جالس من المنزل معرفة المخالفات المرورية الخاصة بسيارتك عن طريق أدخال رقم الوثيقة أو رقم الحدود فقط، قم بزيارة الموقع (الاستعلام عن المخالفات المرورية) ثم اتبع الخطوات الأتية:



أولا الدخول على الموقع.

ثم اختيار نوع الوثيقة من الاختيارات وهى (رقم الحدود أو الإقامة أو جواز السفر أو بطاقة السكنية الخاصة بمملكه البحرين أو الهوية الوطنية أو هوية سعودي مقيم في دولة خليجية).

وبعدها كتابة رقم الوثيقة في الخانة المحددة لها.

ثم أدخال الرمز المرئي المكتوب اعلي المستطيل.

ثم أخيرا الضغط على كلمة عرض كما مشار أليها في الصورة الأتية.

وبعدها سوف تظهر نتائج الاستعلام وهى عدد المخالفات الغير مدفوعه وإجمالي المبلغ المطلوب بالريال السعودي.

هذه الخدمة مجانية ولا تحمل أي رسوم أضافية.

هذه الخدمة تستهدف المواطنين والمقيمين وجميع الأفراد.

يمكن استخدام الخدمة في أي وقت وأي مكان وممكن تكررها اكتر من مرة في اليوم.

إذا كنت تواجه أي مشكلة أو لديك أي استفسار ممكن الاتصال بفريق الدعم.

تواصل مع غريق الدعم إذا كان لديك شكوة (فريق الدعم).

مميزات الخدمةرقم استعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الآن بكل سهولة معرفة المخالفات المرورية بمجرد الاتصال على رقم 989 وهذا الرقم مجاني لمعرفة المخالفات المرورية الخاصة بك ومعرفة أيضا طريقة السداد يمكن الاتصال في أي وقت ليس محدد وقت معين لكى تستخدم الخدمة، بعد الاتصال قم باختيار رقم 1 للغة العربية، ثم الضغط أيضا على رقم 1 لكى تستعلم عن المخالفات المرورية الخاصة بك عن طريق رقم الهوية الوطنية، ثم الضغط على علامة # لكى تتعرف بعدها على المخالفات الخاصة بسيارتك.