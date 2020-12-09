كورونا يضرب الحكومة الإيطالية

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أنه تم التعرف على إيجابية حالة وزيرة الداخلية بعد اختبار PCR الذى أجرته الوزيرة قبل ساعات وتتعرض له بشكل روتينى كل عشرة أيام، ولكنها بعد ذلك ذهبت إلى المقر الرئيسى للحكومة للمشاركة فى اجتماع مجلس الوزراء، وفى الوقت الذى تلقت فيه رسالة من طبيبها أكد فيه إيجابية الاختبار.

وأضافت الصحيفة أن وزيرى الخارجية لويجى دى مايو والعدل ألفونسو بونافيد، اتبعا أيضا الحجر الصحى والعزل بسبب تعاملهما مع وزيرة الداخلية، وكانا يجلسان بجانبها.

وقررت الحكومة الإيطالية تحديث آليات التطهير فى الأماكن التى يعقد فيها مجلس الوزراء مع جميع الاحتياطات اللازمة، ومنها التشديد على ارتداء جميع الوزراء الكمامات طوال مدة الاجتماعات والحفاظ على المسافات الشخصية المطلوبة، علاومة على ذلك تهوية غرفة المجلس.