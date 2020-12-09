بريطانيا تنصح مصابى الحساسية بتجنب أخذ لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن السلطات الصحية فى بريطانيا، قد بدأت أمس الثلاثاء، عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح شركتى "فايزر وبيونتك" لنحو 800 ألف شخص، فى خطوة للسيطرة على الجائحة التى بدأت فى الانتشار نهاية العام الماضى فى الصين.

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