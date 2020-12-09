أردوغان يعد بمواصلة دعم أذربيجان ويجدد انتقاداته لدول غربية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة دعم بلاده لأذربيجان بعد انتهاء حرب قره باغ، فيما جدد انتقاداته للاتحاد الأوروبي ككل واليونان وفرنسا تحديدا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وقبيل توجهه إلى باكو في زيارة رسمية اليوم الأربعاء، سيحضر خلالها الاحتفالات بمناسبة انتصار أذربيجان في قره باغ، قال أردوغان: "دعمنا لأذربيجان سيتواصل حتى بعد تحريرها لأراضيها المحتلة.. سنقف إلى جانب أذربيجان في عملية إعادة إعمار أراضيها المحررة سواء في البنية التحتية أو البنية الفوقية".

وحسب وكالة "الأناضول"، يتضمن برنامج الزيارة، التي تستغرق يومين، عقد لقاء بين أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين أنقرة وباكو.

وتطرق أردوغان خلال مؤتمر صحفي أيضا إلى علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن التكتل لم يتصرف بنزاهة على الإطلاق، ولم يف بوعوده، مؤكدا أن أنقرة ستواصل "بعزم وثبات" صون حقوقها في شرق المتوسط.

واتهم الرئيس التركي اليونان بـ"التهرب من الحوار" دائما، وقال: "إذا تصرفت اليونان بصدق كدولة جارة فسنتمسك نحن بدورنا بموقفنا المؤيد للجلوس على طاولة المفاوضات".

وأكد أردوغان أن التلويح بالعقوبات الأوروبية لن يؤثر على تركيا كثيرا، مشيرا إلى أن "القادة الشرفاء" في دول التكتل يعارضون فرض العقوبات، وأضاف أن أي عقوبات محتملة سيتم اتخاذها بحق تركيا في القمة الأوروبية المرتقبة الخميس لا تعني أنقرة.

وجدد أردوغان هجومه على فرنسا، معتبرا أنها باتت مكانا "تنتشر فيه العنصرية بكثافة"، وذلك في معرض انتقاده للعبارات العنصرية التي تعرض لها مساعد مدرب فريق "باشاك شهير" التركي، خلال مباراته مع "باريس سان جيرمان"، في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وصف أردوغان التصريحات والخطوات التي اتخذتها واشنطن بخصوص شراء تركيا الأسلحة الروسية، بأنها "غير لائقة". مع ذلك، لفت أردوغان إلى أن "البعض يزعم استياء إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من تركيا، لكنها ادعاءات خاطئة من بعض وسائل الإعلام"، مضيفا أنه "بعد تولي بايدن منصبه سنتباحث حتما حول بعض الأمور".