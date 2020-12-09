صقل الجاهزية القتالية.. اختتام فعاليات التمرين المشترك سهام البحرين 2020

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات التمرين المشترك "سهام البحرين 2020"، الذي جرى تنفيذه من قبل عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في مختلف مناطق المملكة.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، جاء تمرين "سهام البحرين 2020" وفق خطط التدريب الموضوعة لاستمرار الجاهزية القتالية والإدارية لمختلف الأسلحة والوحدات.

وتم تنفيذ التمرين المشترك "سهام البحرين 2020" لمدة 3 أيام من الاثنين حتى الأربعاء.

واستهدف التمرين صقل المهارات القيادية والإدارة العسكرية لمراكز القيادة والسيطرة، وإثراء الخبرات الإدارية والتكتيكية لدى الضباط وضباط الصف والأفراد المشاركين في التمرين بالإضافة إلى العمل على توحيد الإجراءات لتنفيذ العمليات المشتركة من خلال تبادل الخبرات العملياتية في سبيل الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وجاء ذلك التمرين بالتزامن مع تنفيذ قوة دفاع البحرين متمثلة في سلاح الجو الملكي التمرين الجوي المشترك مع القوات الجوية الأمريكية خلال الفترة من 6 وحتى 10 ديسمبر الجاري.