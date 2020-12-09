تخطت الـ 180 ألفا.. الإمارات تسجل 1313 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت الإمارات، اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تسجيل 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 149798 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد إلى 180,150 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن وفاة اثنين من المصابين جراء فيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية إلى شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء161,084 حالة.

وكانت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات الإماراتية قد أعلنت، الخميس، الماضي، إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

كما أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت العمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يأتي ذلك بعد النجاح الذي تم تحقيقه من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة.