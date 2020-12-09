الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطته لمكافحة التطرف

عقدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا كشفت فيه عن خطة الاتحاد الاوروبي لتعزيز مكافحة التطرف.

وقال المفوضية الأوروبية، إنها ستعمل على مشروع قانون لضمان الأمن الرقمي، معربة عن إصرارها "على الدفاع عن حرياتنا وطريقة عيشنا".

وفي وقت سابق، تعهد وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمضاعفة الجهد من أجل محاربة "الإرهاب والتطرف والعنف"، مؤكدين ضرورة بذل مزيد من الجهد رغم أن دولهم قطعت شوطا هاما في هذا الملف.

وتطرق الوزراء إلى عدة جوانب منها ضرورة تسريع وتحسين عمليات تبادل المعلومات حول المشتبه بهم وتحركاتهم بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء ونظيراتها في خارجه، توازيا مع تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد بمشاركة الوكالات المتخصصة.

كما تعهد الوزراء بتحسين مستويات التشريع والعمل بشأن ضبط الرقابة على تجارة السلاح وتمويل الإرهاب.