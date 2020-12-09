إدارة ترامب تتحرك سريعا لإتمام بيع مقاتلات F-35 للإمارات

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تتحرك بشكل سريع لجمع التأييد في مجلس الشيوخ حول صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات.

ووفقا لمصدر في مجلس الشيوخ، فإن جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب شارك في مكالمة هاتفية مع مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، حول صفقة بيع أسلحة للإمارات يبلغ قيمتها 23 مليار دولار وتضم طائرات F-35 وطائرات مسيرة وذخيرة.

وكانت الإمارات تقدمت بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل الشهر الماضي.

وقال الرئيس دونالد ترامب، إنه لا يعارض حصول الإمارات على المقاتلات المتطورة، إلا أن الكونجرس قد يمنع أي اتفاق لا يضمن تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط.

فيما أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شئون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في وقت سابق، أن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات العربية المتحدة بطائرات F-35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل.

وأشار شينكر إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والإمارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة "ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية بيع 50 مقاتلة من طراز "إف 35" للإمارات، قائلا: "نحن جميعًا نواجه تهديدًا مشتركًا".