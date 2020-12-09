بسبب حزب الله.. قلق إسرائيلي من تقرير الاتحاد الأوروبي حول لبنان

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء ، تفاصيل قلق تل ابيب من تقرير الاتحاد الأوروبي حول لبنان، الذي لم يذكر منظمة حزب الله الإرهابية.

ووافق مجلس الاتحاد الاوروبي، على الخلاصات بشأن لبنان، حيث يلاحظ بقلق متزايد الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في البلاد وتفاقمت جراء جائحة كوفيد-19 وتفجير 4 آب في مرفأ بيروت وتؤكد هذه الخلاصات على الدعم القوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لشعب لبنان في هذا المنعطف الحاسم.

وتدعو الخلاصات جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة مهمة تتمتع بالمصداقية وخاضعة للمساءلة في لبنان قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة كما تحدَّد الإصلاحات اللازمة لمعالجة أزمة لبنان وتؤكد على أنه لا بد أن تكون عملية الإصلاح شاملة وأن تُشرِك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني.

وصرحت إسرائيل بأنها تدعم إيجاد حل سياسي وتقديم مساعدات إنسانية دولية إلى لبنان ، مؤكدة أن مثل هذه المساعدة "يجب أن تشمل عناصر تضمن وصول المساعدات إلى السكان اللبنانيين الذين يعانون ولا تجد طريقها إلى حزب الله ، الذي سيستخدمها فقط لتعزيز نفسه، وانتاج ترسانة صواريخ دقيقة تدعم عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي بالبلاد".