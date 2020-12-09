إسرائيل: إجراء فحوصات كورونا للعمال على المعابر بدءًا من غد

قررت إسرائيل بدءً من يوم الخميس إجراء فحوصات في المعابر لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا لأصحاب تصاريح العمل.

وأضافت المواقع العبرية اليوم الأربعاء انه وفي ظل تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية وارتفاع معدل الإصابات وفي إسرائيل، تقرر اتباع الاجراء وسيُشترط مرور العمال إلى إسرائيل بموافقتهم على الخضوع للفحص. بمقتضى ذلك، فإنه لن يُسمح بدخول العمال الذين يرفضون الخضوع للفحص إلى إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة قد بلغت 1719 إصابة وذلك بعد اجراء 69,778 فحص للكشف عن فيروس كورونا، وهو ما يعني ان نسبة النتائج الإيجابية هي 2.5%.

وتابعت صحة إسرائيل أن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس منذ بداية تفشيه في إسرائيل وحتى اليوم بلغ 2,932 حالة بينما هناك 310 مصابا توصف حالتهم بالخطيرة ومن بينهم 113 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات.

يشار الى ان مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء مطلع العام الجاري ولغاية اليوم قد بلغ 348,968 إصابة من بينها حاليا 14,905 إصابة نشطة.