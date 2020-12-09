إيران تحول الوعد لحقيقة.. شاهد.. الأقمار الصناعية تكشف جريمة تفعلها طهران تحت الأرض

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إيران تقوم بنقل منشأة نووية رئيسية لمواقع محصنة تحت الأرض في نطنز حسبما أظهرت صور لأقمار صناعية.

وفي يوليو الماضي، هز انفجار منشأة نووية إيرانية رئيسية، ووصفته إيران بأنه عمل تخريبي وتعهدت بإعادة بناء المبنى المدمر تحت الأرض. وأظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة أن إيران تحول الآن هذا الوعد إلى حقيقة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن المنشأة النووية الجديدة أكثر تحصينا وسط جبال نطنز، كما أنها أكثر أمنا لتجميع أجهزة الطرد.

ولم يتضح للمراقبين الخارجيين أن إيران بدأن تنفيذ تعهدها، الذي يمكن أن يحمي المنشأة من هجوم جوي أو تهديدات أخرى. لكن صور الأقمار الصناعية الجديدة ألقت الضوء الآن على المخططات الإيرانية.

وقام فريق التحقيقات المرئية في نيويورك تايمز بتتبع البناء في الموقع باستخدام الصور الجديدة. ولأول مرة، تظهر مداخل نفق جديدة تحت الأرض تحت سلسلة من التلال في سفوح الجبال جنوب منشأة نطنز، على بعد حوالي 140 ميلًا جنوب طهران.

وعملت "تايمز" مع جيفري لويس، خبير الحد من التسلح في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري في كاليفورنيا، لتفسير الصورة الجديدة، وصرح بأنه: "من المحتمل أن تكون المنشأة الجديدة موقعا أكثر أمانا لتجميع أجهزة الطرد المركزي - فهي تقع بعيدا عن الطريق وتوفر التلال حماية كبيرة للمنشأة من أي هجوم جوي، هناك ما يبدو أنهما مدخلان نفقان على جانبي سلسلة تلال كبيرة. والمساحة بين المدخلين كبيرة بما يكفي لاستيعاب مرفق بنفس حجم مبنى تجميع أجهزة الطرد المركزي الذي دمر هذا الصيف والذي أشارت إيران إلى أنها كانت تعيد بناءه في الجبال".

ويسمح النظر إلى صور الأقمار الصناعية، الملتقطة على مدى عدة أشهر، بتتبع التغييرات، حتى شيء بسيط وغير واضح مثل كومة من التراب هو دليل. قال السيد لويس: "المفتاح الرئيسي هو كومة من الحفريات التي لم تكن موجودة في يوليو".

ولم يكن انفجار يوليو هو الحادث الأخير الوحيد الذي بدا أنه كشف ثغرات كبيرة في أمن إيران لبرنامجها النووي، الذي تصر الدولة على أنه يقتصر على الأغراض السلمية. وفي أواخر نوفمبر، أدى هجوم صارخي إلى مقتل كبير علماء إيران النوويين، محسن فخري زاده. وألقت إيران باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في تفجير نطنز واغتيال فخري زاده ، وكلاهما يعتبر انتكاسات خطيرة لبرنامج إيران النووي.

وردا على اغتيال فخري زاده، سنت إيران قانونا، الأسبوع الماضي، لزيادة تخصيب اليورانيوم على الفور ومنع المفتشين الدوليين بحلول فبراير إذا لم يتم رفع العقوبات الأمريكية. كما يدعو القانون إلى تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآتها النووية، بما في ذلك في نطنز.

وربما كانت الولايات المتحدة على علم مسبقا بالهجمات الأخيرة على البنية التحتية النووية الإيرانية وموظفيها. وقد تشكل الطريقة التي ترد بها إيران على الهجوم الجديد تحديا مبكرا لإدارة بايدن القادمة، التي قالت إنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي الذي رفضه ترامب.