الأمم المتحدة: العالم لا يزال متجها نحو احترار مناخي من 3 درجات مئوية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت منظمة الأمم المتحدة، إن العالم لا يزال متجها نحو احترار مناخي من 3 درجات مئوية رغم جائحة فيروس كورنا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سباق، أظهرت نتائج التصويت الصادرة، أن البرلمان الأوروبي صوّت لصالح هدف ملزم قانونًا للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 60٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، فإن الهدف أكثر طموحًا من التخفيض الصافي للانبعاثات بنسبة "55٪ على الأقل" بحلول عام 2030 الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، التي تريد الانتهاء من الهدف بحلول نهاية العام.