تمويل الأصالة الشخصي البنك السعودي للاستثمار 1442

كيف احصل على تمويل الأصالة الشخصي البنك السعودي ، من أكثر الاسئلة في الوقت الحالي طرحا، ويقدم هذا قرض الأصالة الشخصي البنك السعودي للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن تمويل مجاز من قبل الهيئة الشرعية للبنك السعودي يرافقه العديد من التفاصيل منها شروط تمويل الأصالة الشخصي بالإضافة إلى بعض المميزات لمن يريد الحصول عليه، كما أنه لا يحتاج لكفالة ومن التفاصيل التي أعلن عنها البنك السعودي مدة التمويل وكم هو حجم التمويل من الحد الأدنى والحد الأقصى، فضلا عن توضيحه عن المستندات اللازمة من أجل أن يستحوذ العميل على قرض الأصالة الشخصي 2021 ، وآخرها بعض الملاحظات للمستفيدين من التمويل في القطاع العسكري في المملكة.

تمويل الأصالة الشخصي البنك السعودي للاستثمار

دعونا نتعرف عن تمويل الأصالة بفرع التمويل بالمرابحة للأسهم، وهو مجاز من قبل الهيئة الشرعية التابعة للبنك السعودي كما أسلفنا، ويمكن للعميل شراء عدد معين من الأسهم من البنك من خلال توقيع اتفاقية ما بين العميل والبنك السعودي، يتم من خلالها أيضا تحديد هامش الربح وخطط السداد، ويمكن بعد توقيع الاتفاقية أن يقوم العميل بالاحتفاظ بهذه الأسهم أو طرحها للبيع ووضع العوائد منها في حسابه المصرفي.

هناك مجموعة من الخصائص والمميزات التي يتمتع بها التمويل الشخصي الذي يقدمه البنك السعودي والمميزات هي:

يتوافق تمويل الأصالة مع الأحكام الشرعية

إمكانية إعادة التمويل بعد دفع النسبة المحددة من أجل إعادة التمويل الشخصي

توفر تمويل إضافي ويمكن للعميل الحصول على التمويل الإضافي بعد الزيادة في المعاش الشهري للعميل

توفر خدمة الإعفاء من المديونية وتأتي في حالتين إما الوفاة أو العجز الكلي

تمويل الأصالة لا يحتاج إلى وجود كفيل للمستفيد

لا يحتاج إلى وجود كفيل للمستفيد يستطيع المستفيد الحصول على تمويل الأصالة بعد إنهاء المعاملة فوريا.

ما هي خصائص ومميزات قرض الأصالة الشخصي

الشرط الأول أن لا يقل سن العميل عن 18 عام وأن لا يزيد سن الرجل عن ال 60 عاما بالنسبة للنساء أيضا وذلك بالتناسب مع تسديد آخر شهر من التمويل ومن أحد أهم الشروط هو أن يكون العميل المستفيد من التمويل موظف في إحدى الجهات المعتمدة في البنك السعودي الحد الأدنى للخدمة في القطاع العام 30 يوما وللقطاع الخاص على الأقل 90 يوما هذا التمويل مخصص للمواطنين السعوديين فقط آخر شرط هو أن يتوفر معاش للمستفيد في البنك.

شروط مرابحة الأسهم لقرض الأصالة الشخصي

حجم تمويل الأصالة الشخصي بالحد الأدنى 50,000 ريال سعودي الحد الأقصى لـ تمويل بنك الاستثمار السعودي “قرض الأصالة” 1.500.000 ريال سعودي بالنسبة لمنسوبي القطاعات العسكرية يحتاج البنك مستندات إضافية غير التي سنذكرها في الفترة المقبلة وإحداها السجل الائتماني للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية والتي تدعى “سمة” وكذلك الحصول على موافقة ائتمانية من طرف البنك.

حجم تمويل الأصالة الشخصي وفترة السداد وبعض الملاحظات للعاملين في القطاع العسكري

هناك مجموعة من الوثائق المطلوبة وهي:

العمل على تعبئة جميع الاستمارات اللازمة في البنك

توفير خطاب تعريف من مدير العمل الذي تعمل لديه

توفير استمارة فتح حساب جاري استثماري في شركة كابيتال للاستثمار لتسهيل تداول الأسهم

توفير خطاب تحويل المعاش ويتم تقديمه للبنك السعودي للاستثمار

نسخة عن الهوية الوطنية

استمارة إنشاء محفظة استثمارية في شركة كابيتال للاستثمار.

ما هي الاوراق المطلوبة لقرض الأصالة الشخصي

بعد العبور إلى حاسبة التمويل الشخصي للبنك السعودي

نقوم بتقديم معلومات شخصية من أجل حساب التمويل وأولها تحديد العمر

الخيار الثاني يوضع فيه المعاش الشهري

الخيار التالي يتم تحديد القطاع

الخيار الرابع نضع فترة تسديد التمويل.

رابط حاسبة قرض الأصالة البنك السعودي للاستثمار