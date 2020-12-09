أخبار اليمن : اخصائية.. 100 غرام من اليقطين تحصن جهازك المناعي

اخصائية.. 100 غرام من اليقطين تحصن جهازك المناعيكشفت أخصائية التغذية دنيز زونبولجان عن فوائد مذهلة لليقطين.. حيث قالت أن تناول 100 غرام يومياً من اليقطين (قرع العسل)، تساهم في زيادة مناعة الجسم وتحصينه ومقاومته للأمراض، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد19”.

وأضافت زونبولجان: “إنه مصدر علاجي متكامل لصحة العين والجلد و الإنجاب. كما أنه يقضي على مشكلة الإمساك بفضل أليافه القوية”.

وذكرت أن اليقطين غذاء غني جداً بفيتامين أ. ، وأن تناول 100 جرام منه يوميًا تكفي لسد حاجة الجسم من الفيتامينات المطلوبة يوميًا.

وبحسب موقع “حياتنا”.. شددت زونبولجان على ضرورة تواجد اليقطين في الموائد خاصة في هذه الفترة لمكافحة الوباء. مشيرة إلى فوائده الغذائية لصحة العين والبشرة و الإنجاب.بالإضافة إلى علاج مشاكل الإمساك .

وذكرت أنه يمكن استهلاك اليقطين بتقطيعه و شيه في الفرن وتناوله كوجبة خفيفة. وكما يمكن طهيه بالبصل والبطاطس. ويمكن تناوله مبشورا مع اللبن.

وأكدت على ضرورة تناول الألياف التي بداخله وخلطها مع الجبن و إضافة الدقيق لصنع كرات اللحم. كما يمكن صنع حساء وتناوله.

كما وذكرت أن بذور اليقطين أيضًا تعد مخزون طبيعي للزنك وفيتامين هـ. لذا أوصت باستهلاكه أيضًا.

يجدر الإشارة إلى أن اليقطين المعروف شعبيا في اليمن بـ “الدُبا” يزرع بشكل واسع ويلاحظ أن ثماره تظل معروضة على مدار العام في الأسواق اليمنية، وهو من الثمار التي يحرص اليمنيون على تناولها.

