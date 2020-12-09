أردوغان يكشف ما سيفعله عند تولي بايدن الرئاسة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه سيبحث العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، مهونا من احتمال فرض عقوبات على بلاده لشرائها أنظمة دفاع صاروخي روسية.

وتضررت العلاقات بين البلدين بسبب شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 واختلافاتهما في السياسة حيال سوريا واعتقال موظفين في القنصلية الأميركية في تركيا.

وقال أردوغان: "لا نرى تصريحات الإدارة الأميركية وأفعالها فيما يتعلق بمشترياتنا من الأسلحة لطيفة. وبشكل خاص لا نرى نهجهم في شمال سوريا صحيحا".

وأضاف في تصريحات للصحفيين قبيل سفره إلى أذربيجان أن من السابق لأوانه التعليق بشأن الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة بايدن، والذي ينتقد سياسات أردوغان.

وتابع الرئيس التركي: "دعوا السيد بايدن يتولى السلطة أولا. بمجرد أن يتولى السلطة سنجلس بالتأكيد ونناقش أمورا مُعينة مع السيد بايدن. تماما كما جلسنا وتحدثنا في الولايات المتحدة أو تركيا من قبل، سنناقش هذه الأمور مجددا".