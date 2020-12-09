الداخلية الفرنسية: مشروع قانون يحظر على موظفى الدولة حمل رموز دينية

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "مشروع القانون سيحظر المدارس التى تنشر التطرف"، مضيفا أن القانون يستهدف النزعة الانفصالية ويقوم بتعزيز مباديء الجمهورية فهو ليس موجه ضد أى دين بل لحماية الحريات.

وتابع كاستكس، بأن "فرنسا تواجه عدواً حقيقياً وأيديولوجيا سياسية هى الإسلام المتطرف الذى يسعى إلى النيل من قيم الجمهورية من خلال التفرقة بين الفرنسيين".