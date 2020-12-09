جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "مشروع القانون سيحظر المدارس التى تنشر التطرف"، مضيفا أن القانون يستهدف النزعة الانفصالية ويقوم بتعزيز مباديء الجمهورية فهو ليس موجه ضد أى دين بل لحماية الحريات.
وتابع كاستكس، بأن "فرنسا تواجه عدواً حقيقياً وأيديولوجيا سياسية هى الإسلام المتطرف الذى يسعى إلى النيل من قيم الجمهورية من خلال التفرقة بين الفرنسيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية الفرنسية: مشروع قانون يحظر على موظفى الدولة حمل رموز دينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.