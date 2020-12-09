ميركل: حملة التطعيم ضد كورونا بداية العام ليست كافية لتغيير مسار الوباء

جدة - نرمين السيد - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بداية العام لن تكون كافية لتغيير مسار الوباء، مشيرة إلى أنه من المهم تخفيف أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.





كما شددت على مواصلة الجهود للإبقاء على المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، بحسب ما أوردته قناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، سجلت ارتفاعا فى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا، إذ وصلت إلى مليون و218524 ‭‬‬بعد تسجيل 20815 إصابة جديدة. وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالى للوفيات إلى 19932 بعد تسجيل 590 وفاة جديدة.

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