جونسون: بريطانيا مستعدة للعام المقبل مهما كانت علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، إن بلاده مستعدة لنهاية الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، أيا كان نوع الترتيبات التجارية المستقبلية مع التكتل في المستقبل.

وأضاف جونسون أمام البرلمان: "ستكون هذه الدولة مستعدة فيما إذا كان لدينا حل كندي أو أسترالي، وستكون هناك وظائف في هذا البلد، في جميع أنحاء المملكة المتحدة بأكملها، ليس على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل بسبب خروجها من الاتحاد".

ومن الجدير ذكره، أن كندا لديها اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي على عكس أستراليا.