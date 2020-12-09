حذرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بتجنب أخذ لقاح فايزر؛ ويأتي ذلك بعدما تسبب أول لقاح في العالم في مشاكل صحية كبيرة بعد إصابة شخصين من العاملين في القطاع الصحي بمرض خطير بعد ساعات من أخذهما اللقاح.
ونصحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) هذا الصباح المؤسسات الصحية في بريطانيا بأن أي شخص لديه تاريخ من ردود الفعل التحسسية "الهامة" للأدوية أو الطعام أو اللقاحات يجب ألا يتلقى اللقاح.
وقال البروفيسور ستيفن بويس ، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "جاءت نصيحتنا على أساس وقائي لذلك لا يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي من الأدوية من تلقي هذا التطعيم بعد أن استجاب شخصان لهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية الكبيرة بشكل سلبي وكلاهما يتعافى بشكل جيد".
ولا يُعرف عدد الأشخاص المقرر منعهم من الحصول على حقنة فايزر، لكن ما يصل إلى 7 ملايين شخص في بريطانيا يعانون من الحساسية الشديدة التي تتطلب رعاية متخصصة.
وبدأت بريطانيا أمس "الثلاثاء" أول حملة تطعيم لقاح فايزر- بايونتك ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19،
وتسعى عملية التطعيم، إلى أن تكون لكبار السن والأشخاص الذين يقول الأطباء إن حالتهم الصحية معرضة لخطر كبير أو الأشخاص الأكثر ضعفا في مواجهة الوباء.
كما أن الحملة ستكون للعاملين في الخطوط الأمامية لمحاربة الوباء، وهم الأطباء وكل العاملين في المجال الصحي المعرضين للتعامل مع المرضى أو المكوث في المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ساعات من بدء التطعيم.. بريطانيا تحذر هؤلاء الأشخاص من أخذ لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.