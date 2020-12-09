تراجع أعداد السائحين الروس إلى تركيا

أعلن رئيس اتحاد صناعة السياحة الروسي، أندريه إجناتييف، أن عدد السائحين الروس في تركيا انخفض في عام 2020 بــ 60-70 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال إجناتييف ،في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية: " إن حوالي 6 أو 7 ملايين سائح روسي كانوا يتوجهون إلى تركيا قبل تفشي وباء فيروس كورونا، ولكن في العام الجاري زار تركيا بغرض السياحة ما بين 800 - 900 ألف روسي فقط خلال فصل الصيف".

وأضاف أن هذا يعني أن عدد السياح الروس في تركيا انخفض بحوالي 60-70 بالمئة"، مشيرا إلى أنه لم يجر بعد إحصاء إقبال السياح الروس على زيارة دول أخرى.

وتابع قائلا:" كنت في دبي مؤخرا، وأستطيع القول إن الكثير من المواطنين الروس يقضون إجازاتهم هناك، حيث يقوم عدد كبير منهم بالسفر إلى جزر المالديف".

وكانت وزارة السياحة التركية أعلنت في 23 نوفمبر الماضي أن نحو 490 ألف سائح روسي زاروا تركيا في أكتوبر عام 2020.