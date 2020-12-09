الكرملين: بوتين وميركل اتفقا على تفعيل عمل "رباعية نورماندي" بسبب عدم وفاء كييف بإلتزاماتها

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررا تفعيل عمل "رباعية نورماندي" على مستوى الخبراء والمستشارين بسبب عدم وفاء كييف بالاتفاقات حول "دونباس".
وقال بيسكوف ،في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن زعماء الدول يدركون أسباب التوقف في عمل صيغة نورماندي بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأضاف:" أن السبب كما نعلم جميعنا هو عدم الوفاء من قبل كييف بالاتفاقات حول دونباس"، موضحا أنه بناء على ذلك قرر بوتين وميركل تفعيل العمل على مستوى الخبراء والمستشارين من أجل إيجاد سبل لتسوية الوضع.
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقا خلال اتصال هاتفي في وقت سابق على مواصلة العمل بصيغة النورماندي، بما فيه على مستوى المستشارين السياسيين لزعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.
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