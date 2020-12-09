قبل القمة الأوروبية.. جونسون يتحدث عن فرصة جيدة للتوصل لاتفاق بشأن البريكسيت

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن وجود فرصة ممكنة للتوصل لاتفاق جيد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت".

جاء ذلك ردا على أسئلة وجهت له قبل سفره إلى بروكسل لإجراء محادثات نهائية مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين، كما قال قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، حاول جونسون طمأنة من حوله بالحديث هناك صفقة جيدة يمكن القيام بها مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، مشيرا إلى أن الكتلة تصر حاليا على شروط لا يمكن لأي رئيس وزراء قبولها.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني الصعوبات التي تواجه المحادثات النهائية حاليا، وأضاف: "يصر أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي حاليا على أنهم إذا أقروا قانونا جديدا في المستقبل لا نلتزم به، فلهم الحق التلقائي في معاقبتنا".

وتابع: "كما يصرون على أن المملكة المتحدة يجب أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتمتع بالسيطرة السيادية على مياه الصيد الخاصة بها"، مضيفا: "لا أعتقد أن هذه شروط يجب أن يقبلها أي رئيس وزراء في هذا البلد".

وأكد جونسون أن بريطانيا ماضية في بريكست سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

وجدد رئيس الوزراء البريطاني تأكيده على أن المملكة المتحدة ماضية في البريكسيت وستزدهر بقوة مع أو بدون اتفاق، وهو ادعاء اعترض عليه خبراء اقتصاديون بما في ذلك مكتب مسئولية الميزانية ومحافظ بنك إنجلترا.