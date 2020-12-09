الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على تركيا وأردوغان يرد

أشارت مسودة بيان للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة، بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسط ليست مصدر قلق كبير لبلاده.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي في أنقرة، قبل توجهه إلى أذربيجان، للقيام بزيارة رسمية، إن أي قرار بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يشكل مصدر قلق كبير لتركيا.

وتابع أردوغان إن الاتحاد الأوروبي يطبق دائما عقوبات على تركيا على أي حال، متهما الاتحاد بأنه لم يكن نزيها معنا ولم يفِ بوعوده.

ورأى الرئيس التركي أن قادة شرفاء داخل الاتحاد الأوروبي لم يسمهم، لا ينظرون بارتياح إلى العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي تقدم بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف تركيا أعمالها، لكن العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، تعارض فرض عقوبات.

وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس، السفينة "عروج ريس"، للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.