مسؤول أردني: كورونا وصل ذروته في البلاد.. ولن نعود لصفر الإصابات

أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بالأردن، الدكتور بسام حجاوي، أن انتشار فيروس كورونا وصل ذروته في البلاد، حيث سجلت المملكة أعلى عدد إصابات يومية عند 7933 حالة.

وقال حجاوي في تصريحات لـ التلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أن تعود الإصابات اليومية إلى الارتفاع مجددا في هذه المرحلة، موضحا أن اللجنة تنظر إلى الأرقام الأسبوعية وتحولها إلى معدلات، وتظهر أرقام الأسبوعيين الماضيين انخفاضا في الاصابات.

لكنه نفى التوقع بعودة البلاد إلى تسجيل صفر إصابات أو 100 أو 200 حالة في اليوم بهذه الموجة، مشيرًا إلى أنه في حالة وصول المملكة إلى ألف حالة يوميا فبذلك يعني تصحيح مسار الموجة.

وأعرب عن أمله بألا تحدث موجات اخرى للفيروس، لافتا إلى أن الأرقام العالمية تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات، الأمر الذي يجعل الأردن ليس وحده في المعركة.

وأكد أن لجنة الأوبئة تراجع الإجراءات المتخذة للحماية من الوباء بشكل مستمر، وينظر لأمر العودة إلى المدارس بحذر.

وكانت وزارة الصحة في الأردن، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات كورونا في الأردن منذ بدء تفشي الوباء إلى 247,131 إصابة، بينما يبلغ إجمالي الحالات النشطة 46,911 شخصًا.

كما سجل الأردن 46 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3162 حالة منذ بدء تفشي الوباء.