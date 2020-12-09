أول 100 يوم على بايدن..لماذا ستكون الأصعب على الإطلاق؟

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس المنتخب جو بايدن سيواجه أول 100 يوم في منصبه بظروف شاقة وصعبة للغاية.

في أعقاب التطورات الرئيسية للقاحات، تعهد بايدن ، بأن يساعد فريقه في الحصول على "ما لا يقل عن 100 مليون حقنة لقاح لكورونا للشعب الأمريكي في الأيام المائة الأولى".

واعترف بايدن: "ستكون هذه خطة التطعيم الجماعي الأكثر فعالية في تاريخ الولايات المتحدة"، موجهًا الشكر لكل من أوصل لاختراع اللقاح، معتبرًا الأمر مهمة شاقة، لكن "توزيعه شيء آخر".

واعتبرت سي إن إن الإخبارية، إن الموقف سيتعقد بسبب رفض الرئيس دونالد ترامب المستمر الاعتراف بأن بايدن هو الرئيس المنتخب.

لم تتم دعوة فريق بايدن لحضور المؤتمر التي نظمها البيت الأبيض أمس الثلاثاء حول لقاح كورونا، وبدلًا من ذلك يصر ترامب "زورًا" على فوزه في الانتخابات.

عندما سئل عن سبب عدم دعوة أي من أعضاء فريق بايدن إلى المؤتمر، قال ترامب: "علينا أن نعرف من هي الإدارة المقبلة أولًا. لأننا انتصرنا في تلك الولايات المتأرجحة. نأمل أن تكون الإدارة القادمة هي إدارة ترامب".

ويعود الفضل جزئيًا إلى الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، في صياغة مصطلع الأيام المائة الأولى للرؤساء على أنها معيار مهم ، يؤكد أو ينفي فرصهم الأولى للوفاء بوعود الحملة الانتخابية.

لكن لم يواجه أي منهم، بخطة كبرى لتوزيع لقاحات كورونا، والتي لم يسبق لها مثيل وسط أزمة اقتصادية كبيرة، إضافة إلى أهداف بايدن في السياسية الخارجية والتي تعد طموحة كثيرًا، وفق ماذكرت سي إن إن.