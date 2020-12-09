وكالة سفر للجهاديين وطرف في زعزعة السلام .. ماذا قالت اليونان عن تركيا؟

وصف وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تركيا اليوم الأربعاء بأنها وكالة سفر للجهاديين.

وقال "ديندياس": إن تركيا أصبحت طرفًا في زعزعة السلام في المنطقة، بالعمل خارج نطاق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن تركيا هددت اليونان بالحرب في حال كانت تعمل في إطار حقوقها السيادية ومياهها الإقليمية حتى 12 ميلا بحريًا.

وتابع وزير خارجية اليونان وفق صحيفة "زمان" التركية: "تركيا تستخدم المهاجرين كأداة، وتنشر الدعاية والأخبار الكاذبة، وتصعد المشاكل الأمنية، وتنقل الجهاديين من ليبيا إلى القوقاز، وتشكل تهديدات للسلام والاستقرار في المنطقة، فقد أصبحت أسميها "وكالة سفر الجهاديين".

وأكد "ديندياس" أن اليونان ترفض السياسات التركية في المنطقة، واصفًا أعمال أنقرة بأنها "غير مقبولة"، ومشيرًا إلى أن أثينا كانت قد دعت تركيا مرارًا للحوار البناء مع جميع دول المنطقة.

وتنطلق غدًا قمة الاتحاد الأوروبي التي دعت أثينا إلى توقيع عقوبات خلالها على تركيا؛ بسبب أنشطة التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.