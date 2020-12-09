خدمة الألياف الضوئية تقدمها شركة جوجل بسرعة أكبر وبشكل حصري

أعلنت شركة جوجل أنها ستقوم بتطور خدمة الألياف الضوئية لديها لتصبح الخدمة أكثر سرعة وتزيد عن مستواها الحالي لتصل إلى جيجتان كاملتان في الثانية الواحدة ،تعد تلك الخدمة من أهم وأفضل الخدمات التي تم طرحها في عالم التكنولوجيا والتي تمكنك من نقل واستقبال البيانات والحصول على المعلومات لمسافات طويلة بسرعة كبيرة، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر.

خدمة الألياف الضوئية جوجل تطور م خدماتها:

أعلنت شركة جوجل في بداية شهر أغسطس لعام 2021 م أنها ستقوم بتطوير خدمة Google Fiber لديها وتم الإعلان عن تفاصل مبدئية حول تلك الخدمة وأنها ستكون بأسعار غير باهظة للغاية ولكنها لن تتوفر لجميع البلاد فستكون حصرية بعض الشئ.

تتمتع أقل من عشرين دينة فقط بخدمة Google Fiber ومعظمها مدن تابعة لولاية كالفورنيا وأشهرها مراكز التكنولوجيا في سان فرانسيسكو وأوكلاند.

عندما أعلنت جوجل عن زياد سرعة الخدمة ب2 جيجا بايت في الثانية نوهت أن الخدمة ستكون أكثر ندرة وستنحصر على مدينتين فقط وهما مدينة هانتسفيل Huntsville و مدينة ناشفيل Nashville مع الإبقاء على سرعة واحد جيجا بايت في الثانية في باقي المدن، كما وعدت بتوفير الخدمة في باقي المدن في أسرع وقت ممكن.

تكلفة خدمة الألياف الضوئية الجديدة:

تقدم شركة جوجل خدمة الألياف الضوئية Google Fiber بسرعة واحد جيجا بايت في الثانية بسعر سبعين دولار في الشهر وبالتالي من المتوقع أن يكون سعر الاشتراك بخدمة الألياف الضوئية Google Fiber بسرعة أثنين جيجا بايت في الثانية مائة دولار شهريًا.

من المتوقع أن توفر هذه الخدمة الجديدة سرعة تنزيل تفوق ما تحتاجه أجهزة المودم وأجهزة التوجيه للمستهلكين وأن تلك الخدمة أعلى من التي يتم التعامل بها كما سيوفر المزود بخدمة الإنترنت للعملاء جهاز توجيه Google Fiber Multi-Gig.

سستم توقير أيضاً موسع ثلاثي الموجات للشبكة المتداخلة بجانب جهاز التوجيه لتغطية أكبر مساحة من المنزلبالإضافة إللى دعم WiFi 6.

لتجربة هذه الخدمة الجديدة يمكنك الاشتراك بصفتك مختبِرًا تجريبيًا حيث يمكن للراغبين الاشتراك في البرنامج المجاني التابع للشركة Trusted Tester والذي يمكنك من تجربة مختلف الخدمات والمميزات الخاصة مثل زيادة السرعة.