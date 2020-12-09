تحميل لعبة Cyberpunk 2077 المنتظرة وطرق أستراتيجية اللعبة

تحميل لعبة Cyberpunk 2077 ،لعبة سايبر بانك 2077 هي لعبة أكشن قتالية وتقمص أدوار والذي تم صنعها وتطويرها شركة CD Projekt Red، ومن المتوقع أن اللعبة سوف تتوفر على أجهزة الـ play station و Xbox 1 وأجهزة الـ Windows، ومن الواضح أن قصة اللعبة مأخوذة من لعبة سايبربنك 2020، وعن اللعبة فستقع أحداثها في مدينة كاليفورنيا والتي من منظور اللعبة ستعج كاليفورنيا بالفساد، والمتحكم باللعب ساينتحل شخصية تسمى “V“، وفي سياق الحديث عن لعبة Cyberpunk 2077 سنناقش طريقة اللعبة ومتى سيتم إصدارها ورابط تحميل اللعبة.

مدينة Night city الكبيرة المكونة من 6 مناطق وهي واتسون، المدينة التجارية، ستبروك، هيوود، سانتو دومينغو وباسيفيكا والتي يتواجد فيها أخطر العصابات. ينتقل شخصية اللاعب “v” إلى كل هذه المراكز من خلال السير أو الركوب على المركبات. من خلال المركبات يمكن لـ V أستخدامها في القتال بأستخدام إطلاق النار، ودهس المشاة. توجد محطات راديو داخل المركبة متاحة التشغيل. يوجد أختيار باللعبة وهو شراء الشقق السكنية وأستخدامها كقاعدة يتم فيها تخزين الأسلحة والملابس واستخدام الكمبيوتر. شخصيات اللعبة غير ناطقة باللغة الإنجليزية ويمكن للاعبين شراء ما يسمى بالزرع المترجم لفهم اللعبة بشكل أفضل. يتاح جهاز Braindance وهو جهاز رقمي من خلاله يمكن وصوله إلى مخ اللاعب ليتحكم بالمشاعر وينقل حركة العضلات. إستخدام NPCs مع التفاعل لإتخاذ القرارات والمهام المتعلقة باللعبة. يمكن كسب النقاط الخاصة بالخبرة عن طريق القيام بإنهاء المهام الرئيسية باللعبة. من خلال شخصيات المثبتات يمكن للاعب الحصول على مهام اللعبة.

طريقة لعب Cyberpunk 2077موعد إصدار لعبة Cyberpunk 2077

أوضح CD Projekt Red وهو مطور اللعبة إلى أنه سيتم صدور لعبة سايبربنك 2077 يوم 10 ديسمبر 2020 في المملكة المتحدة في الساعة الثانية عشر صباحاً، وسوف تكون اللعبة متاحة لـ التحميل والتشغيل على جميع أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن والأكس بوكس، مع إختلاف بسيط في توقيت إصدار اللعبة على أجهز الكمبيوتر الشخصي و Google Stadia لأنهم سوف يبدأون باللعب في الساعة 4م يوم 9 ديسمبر 2020.

رابط تحميل لعبة Cyberpunk 2077

ستتوفر تحميل لعبة سايبربانك 2077 يوم 10 ديسمبر 2020 في موقع أمازون بالمملكة العربية السعودية بواقع مبلغ 249 ريال سعودي مع الشحن المجاني، ويتاح الحجز بشكل مسبق للعبة.

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