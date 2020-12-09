سفير الإمارات في واشنطن: هناك "بذور تقدم" نحو حل أزمة قطر

قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة إن هناك "بذور تقدم" لحل الخلاف الخليجي، و"تعهدات بتخفيف حدة الأمور" مع عمل أطراف الأزمة على التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة.
وقال العتيبة في كلمة عبر الفيديو أمام معهد هدسون: "أعتقد أن هناك تقدما بالتأكيد أو على الأقل بذور تقدم".
وأضاف: "هناك الكثير من التعهدات بتخفيف حدة الأمور نوعا ما. وإذا استمر هذا فأعتقد أنه سيكون أمرا مبشرا".
وتابع الدبلوماسي الإماراتي: "أرى أن هناك فرصة لبدء عملية تخفيف حدة الخلاف على الأقل"، مضيفا أن الوقت سيثبت ما إذا كان هذا سيؤدي إلى "التقدم بصورة ما نحو التوصل إلى حل للأزمة".
والجمعة أعلنت الكويت إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الكويتي أن "كافة الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو اليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".
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