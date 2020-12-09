مسودة بيان الاتحاد الأوروبى تشير إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على تركيا

جدة - نرمين السيد - أشارت مسودة بيان الاتحاد الأوروبى، إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على تركيا إن لم تحصل على خطوات إيجابية منها إثر تنقيبها عن الغاز شرقى المتوسط، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





وأدى تحرك تركيا فى أواخر نوفمبر الماضى، بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها فى تهدئة التوتر لكن مسؤولين ودبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى قالوا إن "القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد فى تركيا" شددت مواقف الاتحاد الأوروبي. ودعا رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، الذى يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضى إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك. وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبى إن الوقت حان لمعاقبة تركيا عضو حلف شمال الأطلسى التى ينظر إليها فى بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز من أجل سياسات داخلية.

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