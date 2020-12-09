إسرائيل تستدعي السفير الروسي لديها على خلفية تصريحات مناهضة لـ تل أبيب

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، السفير الروسي لديها، أناتولي فيكتوروف، وذلك بعد تصريحات أدلى بها أمس لوسائل إعلام عبرية وقال خلالها إن إسرائيل هي من تزعزع استقرار المنطقة وليس إيران.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها "أعربت، عبر مسؤول السياسة والاستراتيجية، آلون بار، عن رفضها الشديد للتصريحات التي نشرت خلال مقابلة صريحة، وأنها لا تتسق مع حقيقة الوضع في الشرق الأوسط التي طرحت أمام السفير أكثر من مرة ونوقشت خلال الحوارات السياسية وعبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين".
وأضافت الخارجية الإسرائيلية أنها أعربت للسفير أنها "تعتبر أن يتم النقاش حول القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالتهديد الإيراني والمنظمات الإرهابية التابعة لها كحزب الله، عبر القنوات الدبلوماسية، بما يتناول الواقع والتهديدات التي تواجه إسرائيل".
ولفتت إلى أن السفير يعتزم إصدار خطاب توضيح حول تصريحاته بعد أن "نقل بعضها بشكل غير دقيق"، إلا أن السفارة الروسية لدى تل أبيب حتى الآن لم تؤكد تلك المعلومة حتى الآن.
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